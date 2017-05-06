В Ишиме стартовал конкурс профмастерства среди акушерок

Конкурс профессионального мастерства "Лучшая акушерка-2017" впервые стартовал в Ишиме, в областной больнице №4. В нем участвуют и акушерки районных больниц сел Абатское, Викулово и Сорокино. Ишим и Ишимский район представили сотрудницы акушерского отделения, женской консультации и Гагаринского ФАПа, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Я как врач-акушер-гинеколог очень тепло отношусь к акушеркам. Знаю, что вы все большие молодцы, и именно от вас зависит жизнь рожениц и новорожденных", - отметил главный врач ОБ №4 Дмитрий Бутов.

Участницы будут состязаться в трех этапах: тестировании, практике и творческом конкурсе. Два первых испытания прошли в актовом зале поликлиники №1. Акушерки сдали тесты, провели сердечно-легочную реанимацию новорожденному. Из семи участниц к третьему этапу допущены пятеро.

Самый лучший результат -16 баллов у Натальи Яцышиной из Сорокинской районной больницы. На втором месте с 14 баллами - акушерка Абатской районной больницы Любовь Рожкова. Третье место по итогам двух испытаний разделили две участницы - Наталья Муромцева (Викуловская районная больница) и Наталья Баронина (Гагаринский ФАП). У них по 13 баллов.

Все они вышли в третий, самый творческий, этап конкурса. Оценить таланты медицинских работников можно будет 19 мая, на торжественном мероприятии, посвященном Международному дню медицинской сестры.