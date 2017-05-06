В тюменской физико-математической школе развивают биоинженерию

Ученики тюменской физико-математической школы углубленно изучают химию и биологию в рамках метапредметных занятий, спецкурсов, интенсивных модулей, интернет-проектов всероссийского и международного уровня, во время полевых исследований и экспедиций, а также на занятиях на агрополигоне и в Геоклубе.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, развитие биолого-химического направления в школе поддержали тюменские предприятия, заинтересованные в формировании кадров инженеров и талантливых новаторов: "Газпром геологоразведка", "Стеклотех", "Сибнац", Медицинский город и т.д.

В расписании будущих инженеров наряду с привычными школьными дисциплинами стоят робототехника, нейропилотирование, биоинженерия, биоинформатика, наглядная химия, черчение и графический дизайн, лаборатория юных техников.

С таким багажом знаний школьники уверенно справляются с олимпиадными заданиями, создают проекты, которые внедряются в производства, получают приглашения от ведущих вузов и предприятий.