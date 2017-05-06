В Тюмени проходит турнир юных математиков Урала

Более 80 команд из регионов Уральского федерального округа принимают участие в межрегиональном турнире юных математиков ТЮМ_72, который стартовал в тюменской физико-математической школе 4 мая, пишет "KП-Тюмeнь".

В Высшей лиге выступят титулованные победители и призёры российских турниров юных математиков, а в Первой – пока еще не имеющие призовых мест ребята. Стоит отметить, что пятиклассники ФМШ вне конкурса выступят в первой лиге наравне с семиклассниками из других городов. Ребятам предстоит сыграть в игру "Домино" и "Пенальти", в Высшей лиге программа дополнится математическими боями.

Напомним, что впервые турнир прошел в прошлом году по предложению губернатора. Тогда на ТЮМ_72 приехали 52 команды юных математиков из Екатеринбурга, Сургута, Ханты-Мансийска, Тюменского района, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска. Имена победителей станут известны сегодня, 6 мая, сразу после итоговых боев.