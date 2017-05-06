В музейную ночь жители Викулово отведают солдатской каши

В этом году главной темой "Музейной ночи" в Викуловском народном краеведческом музее имени Анатолия Давыдова станет солдатский быт времен Великой Отечественной войны. Гостей научат наматывать портянки и угостят солдатской кашей. Акция пройдет 7 мая, начало в 19 часов.

Как рассказала заведующая музеем Юлия Чудакова, к этой же теме музей обращался в 2016 году. По просьбам односельчан, программу "От первого военного до дня победного" решили повторить и дополнить ее новыми интерактивными площадками.

На одной из них откроется выставка моделей военной техники от Тюменского общества моделистов. Всего в коллекции более 60 работ, среди них образцы танков Т-34, "Клим Ворошилов", "Иосиф Сталин", самолеты и автомобили времен войны.

Проект "Фронтовыми дорогами" позволит взглянуть на события 1941-1945 годов глазами самих участников. Посетители смогут побывать в импровизированном блиндаже, познакомиться с бытом партизанских отрядов, погреться у костра, попробовать солдатскую кашу.

Для юных посетителей откроются "Курсы молодого бойца". Здесь ребят научат наматывать портянки, орудовать саперной лопатой, оказывать первую помощь раненым и шифровать секретные донесения. Также посетители могут проявить смекалку в играх и викторинах на тему войны, пишет "Тюмeнская линия".