Мост на Пермякова частично перекроют на время ремонта

В Тюмени комплексный ремонт путепровода через железнодорожную магистраль на улице Пермякова начнется уже на следующей неделе. На время работ, которые пройдут с 13 мая по 31 августа, там изменится схема движения.
С 13 мая по 30 июня будет перекрыта правая половина моста в направлении от Республики к Широтной. Движение легковых автомобилей и пассажирского транспорта организуют на левой стороне в оба направления. Пешеходам также придется сместиться на левую сторону.
С 30 июня по 31 августа перекроют левую половину путепровода. По аналогичной схеме автомобили, пассажирский транспорт и пешеходы будут двигаться по правой стороне, сообщают в тюменском департаменте дорожной инфраструктуры.
Грузовым автомобилям придется объезжать путепровод — по улице 30 лет Победы, улице Монтажников, проезду Геологоразведчиков и улице Парфенова.
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