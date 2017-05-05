За неделю в Тюмени почти сотню раз горела сухая трава

Тюменцев просят соблюдать меры пожарной безопасности в предстоящие праздничные выходные.

По данным городского департамента безопасности жизнедеятельности, с 28 апреля по 4 мая в Тюмени было зарегистрировано 93 возгорания сухой травы на площади более 100 гектаров. За это же время случилось 24 техногенных пожара, в которых три человека погибли и один пострадал.

Горожан настоятельно просят не разводить костры, не сжигать мусор, не выжигать сухую траву и не бросать непотушенные спички и окурки. На участках, где расположены индивидуальные жилые дома, лучше иметь в запасе воду для тушения, а в доме почаще проверять состояние дымоходов печей и каминов.

Напомним, что с 28 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим.