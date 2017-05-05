"Афиша Тюмени" поможет бесплатно попасть на моноспектакль Сергея Безрукова

Сергей Безруков выступит с моноспектаклем "И жизнь, и театр, и кино" на сцене Тюменской филармонии в конце мая. Проект "Афиша Тюмени" дарит возможность бесплатно попасть на премьеру и запустил розыгрыш билетов в социальной сети "ВКонтакте".

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо быть участником группы "Афиша Тюмень | КтоКуда72", сделать репост конкурсной записи со странички сообщества. Результаты объявят 26 мая в 16:30. С помощью специального приложения организаторы определят двух победителей, каждый из которых получит на руки по два билета на моноспектакль Сергея Безрукова и сможет разделить свою радость с близким человеком.

Напомним, что премьерный моноспектакль Сергея Безрукова состоится 30 мая в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34), начало в 19:00.

Вместе с актером слушатели заново откроют для себя романтику стихов Ростана, гениальную простоту поэзии Пушкина, песенное слово Есенина, трагический надрыв стихов и песен Высоцкого. А во второй части спектакля Сергей Безруков расскажет о своих работах в театре и кино, исполнит полюбившиеся зрителям песни из кино- и телефильмов. Ну, а самое главное – Сергей Безруков дает уникальную возможность "поговорить по душам", стать свидетелем живого, непосредственного общения актера со зрителем, — а возможно даже задать вопрос и услышать ответ.

Проект "Афиша Тюмени" призван генерировать информацию о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона и в перспективе стать самой крупной и популярной площадкой для освещения культурной жизни в Тюмени и Тюменской области.