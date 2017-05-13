Тюменцев приглашают на уникальные мастер-классы для детей и взрослых

Второй областной форум "Семья", в котором одновременно смогут принять участие и родители, и дети, пройдет 14 мая в Тюменском технопарке.

В рамках форума будут работать четыре образовательные площадки, посвященные психологии, безопасности детей, правовым и социальным вопросам, а также организации семейного бизнеса.

Пока родители будут обучаться, для детей запланировано большое количество развлечений. Юных участников ждут более десятка уникальных бесплатных мастер-классов, шоу-представления и конкурсы, детские комнаты и площадки для мальчишек и девчонок разных возрастов и интересов.

Для малышей до четырех лет свои мастер-классы проведет студия "Страна Чудес": рисование губкой, аппликация "Радуга" и оригами "Бабочки-красавицы". С коррекционно-развивающим центром "Софья" детки будут мастерить "Воздушный зоопарк".

Дети постарше попробуют себя в росписи посуды "Гжель", "Хохлома" вместе с развивающим детским центром "Лукошко". А хобби-студия "Васильки" проведет мастер-классы по созданию миниатюры из полимерной глины и научат юных участников форума ниткографии.

Организаторы уверены: маленьким гостям форума "Семья" придется по вкусу и мастер-класс от мастерской авторского стекла KönigsGlas, а также научно-популярные мастер-классы от досугового центра "Хобби-центр". Дети точно придут в восторг от мастер-класса по изготовлению резной свечи от мастерской "А-ля Барокко". Свой мастер-класс по созданию памятных магнитов проведет семейная стоматология "Доктор Альбус".

В перерывах между мастер-классами детей и родителей порадуют шоу роботов "Живая сталь", а также выступление иллюзиониста-фокусника Александра Яблочкова.

Форум пройдет 14 мая с 10:00 до 15:00 в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142). Вход свободный. Зарегистрироваться на мероприятие и узнать подробную информацию о форуме "Семья" можно здесь.