Общественники помогли многодетной тюменке

В тюменское региональное отделение ОНФ обратилась 24-летняя многодетная мать с просьбой помочь решить жилищную проблему. Дело в том, что ее семья будет вынуждена съехать из занимаемой квартиры по решению суда.

По словам Виктории, она с четырьмя детьми проживает у бабушки. Всего в неблагоустроенной двухкомнатной квартире площадью чуть более 40 квадратных метров живут 16 человек. В квартире девушка самостоятельно провела косметический ремонт, создала допустимые условия проживания. Однако помещение находится в собственности муниципальной организации, которая потребовала выселить семью. По решению Центрального районного суда Тюмени, им придется освободить квартиру в сентябре 2017 года.

Виктория также рассказала, что воспитанием детей занимается одна, отец в их жизни участия не принимает, и основным источником дохода семьи являются меры социальной поддержки.

"Мы постарались оказать максимальную поддержку женщине в решении ее вопросов, подключили специалистов, юристов, задействовали социальные службы", — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области, председатель Общественного совета МВД Тюмени Александр Пересторонин.

Тюменский штаб ОНФ подключился к работе вместе с центром социальной помощи семье и детям "Семья". Специалисты оказали Виктории консультативную поддержку по вопросам получения льгот и пособий, а также единовременную помощь продуктами, средствами гигиены и предметами первой необходимости.

"Мы навестили семью и не обнаружили тревожных признаков социального неблагополучия: дети выглядели здоровыми и ухоженными, у матери не наблюдались признаки алкогольного или наркотического опьянения, одеждой и питанием семья обеспечена, хотя и в ограниченном количестве", — рассказала директор центра "Семья", член Общественного совета МВД Тюмени Елена Перминова.

Возможно, решить проблему по предоставлению жилья многодетной матери помогут в департаменте имущественных отношений администрации Тюмени, куда Виктория отправится в сопровождении специалистов центра.

На сегодняшний день Виктории и ее семье продлили срок проживания в муниципальной квартире. К сентябрю 2017 года бабушке дадут квартиру, а девушке предложили бесплатные юридические услуги для решения жилищного вопроса.