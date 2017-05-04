Тюменцы посмотрят городской парад Победы на ТВ и в интернете

9 мая жители 10 городов смогут посмотреть онлайн-трансляцию городского парада Победы. Телеком-оператор "Дом.ru" организует интернет-вещание с парадов в Кирове, Новосибирске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле, Тюмени, Йошкар-Оле и Ярославле.

В Тюмени трансляция начнется в 09.45 и продлится до 14.00.

Наблюдать за праздничным шествием в честь 72-летия со дня победы в Великой Отечественной войне можно на телеканале "Дом.ru Гид", который доступен всем пользователям цифрового и аналогового ТВ на 40-й и 22-й кнопках соответственно. Также трансляция будет вестись на сайте http://tv.domru.ru/ и в мобильном приложении "Дом.ru TV". Чтобы ее посмотреть, абоненту необходимо авторизоваться, указав свой логин и пароль.

"Современные технологи расширяют границы любого мероприятия и дают возможность всем желающим приобщиться к событиям вдали от мест их проведения. Наша компания уже несколько лет организует онлайн-трансляции парадов Победы, каждый год расширяя географию. За это время, не выходя из дома, парады посмотрели десятки тысяч человек", – комментирует Ксения Боровикова, руководитель службы управления контентом.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" – один из ведущих операторов связи в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом "Дом.ru", для корпоративных клиентов – под брендом "Дом.ru Бизнес". Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД) в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для корпоративных клиентов). Услуги предоставляются на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля и по единым стандартам по технологии "оптика до здания". По собственным оценкам, на долю компании приходится 11% российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и среди операторов кабельного ТВ России. Лауреат многих национальных премий, включая премию "Большая цифра", "ТехУспех" (2016 год).