В Тюмени прошла первая репетиция парада

23:08 03 мая 2017
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Репетиция прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра прошла на улице Республики — на участке от улицы Челюскинцев до Орджоникидзе. С 18 до 21 часа движение транспорта в этом месте было перекрыто.

В репетиции традиционно участвовали воспитанники Тюменского президентского кадетского училища, курсанты ТВВИКУ, сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и другие. Нашлись и зрители: многие тюменцы в эти вечерние часы решили не проходить мимо и, расположившись на еще недостроенных трибунах, внимательно следили за происходящим.

В субботу, 6 мая, по этой же схеме пройдет вторая репетиция, улица Республики на вышеуказанном участке будет снова закрыта для движения транспорта с 18 до 21 часа.

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Теги: День Победы , ТВВИКУ , парад , полиция , Росгвардия , МЧС
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