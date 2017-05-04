В Тюмени прошла первая репетиция парада

Репетиция прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра прошла на улице Республики — на участке от улицы Челюскинцев до Орджоникидзе. С 18 до 21 часа движение транспорта в этом месте было перекрыто.

В репетиции традиционно участвовали воспитанники Тюменского президентского кадетского училища, курсанты ТВВИКУ, сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и другие. Нашлись и зрители: многие тюменцы в эти вечерние часы решили не проходить мимо и, расположившись на еще недостроенных трибунах, внимательно следили за происходящим.

В субботу, 6 мая, по этой же схеме пройдет вторая репетиция, улица Республики на вышеуказанном участке будет снова закрыта для движения транспорта с 18 до 21 часа.