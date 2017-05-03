Тюменцы жалуются на подозрительные звонки от частных клиник

Тюменцы в социальных сетях жалуются на потенциальных телефонных аферистов от медицины, прикрывающих свою деятельность ссылками на областной департамент здравоохранения.

К примеру, такое сообщение написала тюменка Ксения Шнейдер в тюменской группе "Подслушано в медицине [Тюменская область]" в социальной сети "ВКонтакте":

"Умиляют аферисты. Звонок на сотовый. Дама бодрым голосом рапортует, что именно об моем здоровье печется областной департамент здравоохранения и я должна придти в клинику для беседы и осмотра. Далее называет адрес Холодильная, 75, 6 этаж. При этом убедительно так продолжает, что они не "всякие там дешели" и "космополитические салоны".

Данную информацию подтвердила пресс-секретарь регионального депздрава Александра Малыгина. По её словам, подобные сигналы поступали и в приемную департамента. Однако на деле речь идет не об аферистах, а о человеческом факторе.

"Руководство организации, располагающейся по данному адресу, уверило, что сотрудники не должны использовать в своем общении с потенциальными клиентами департамент здравоохранения Тюменской области, так как они частная организация. По их словам, возможно, кто-то из операторов и допустил такую ошибку, а возможно и кто-то из тюменцев их неправильно понял. Со своими сотрудниками обещали провести дополнительный инструктаж", - рассказала Александра Малыгина.

Внимание: оригинальные орфография и пунктуация приведенных комментариев сохранены.