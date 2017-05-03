Тюменцы стали чаще брать больничный

Количество выплаченных за год пособий по временной нетрудоспособности подсчитали в Тюменском региональном отделении Фонда соцстрахования.

Как оказалось, в 2016 году тюменцам было выдано порядка 272 тысяч больничных листков, в то время как в 2015-м — почти на 10 тысяч меньше.

"В среднем каждый больничный длился 11 суток, средний размер пособия составил 732 рубля. В общей сложности тюменцы проболели в прошлом году 2 913 161 дней, это на 82 493 дня больше чем годом ранее", — рассказали в пресс-службе регионального отделения ФСС.

Всего в Тюменской области за минувший год на выплату больничных пособий ушло более 2 миллиардов рублей.

"Если человек работает по трудовому договору, то он имеет право на оплачиваемый больничный, поскольку его работодатель отчисляет взносы в Фонд соцстрахования. Размер выплат зависит, во-первых, от "белой" зарплаты, так как пособие рассчитывается исходя из среднего заработка за два календарных года. Во-вторых, от трудового стажа. Если он меньше 5 лет, то пособие составляет 60 % от среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80 % и более 8 лет — 100%", — напоминают тюменцам в ФСС.