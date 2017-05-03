На тюменский вокзал прибудет агитпоезд с образцами военной техники

14:13 03 мая 2017
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Фото: мультимедиа.минобороны.рф

На железнодорожную станцию Тюмени агитпоезд "Армия Победы" приедет завтра, 4 мая, в 12 часов.

Областной центр станет одной из 12 остановок в маршруте по городам, где в годы Великой Отечественной войны производили технику и боеприпасы, а горожане обеспечивали фронт всем необходимым.

В составе агитпоезда — вагоны с историческими и современными образцами вооружения и военной техники, вагоны с музейными экспозициями и платформа-сцена.

Также в маршруте агитпоезда намечены Пенза, Самара, Уфа, Чебаркуль, Челябинск, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Тайга, Новосибирск и  Омск.

Теги: вокзал , День Победы , поезда
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