На тюменский вокзал прибудет агитпоезд с образцами военной техники

На железнодорожную станцию Тюмени агитпоезд "Армия Победы" приедет завтра, 4 мая, в 12 часов.

Областной центр станет одной из 12 остановок в маршруте по городам, где в годы Великой Отечественной войны производили технику и боеприпасы, а горожане обеспечивали фронт всем необходимым.

В составе агитпоезда — вагоны с историческими и современными образцами вооружения и военной техники, вагоны с музейными экспозициями и платформа-сцена.

Также в маршруте агитпоезда намечены Пенза, Самара, Уфа, Чебаркуль, Челябинск, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Тайга, Новосибирск и Омск.