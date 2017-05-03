Безработных тюменцев завлекают на уборку кладбищ и стадионов

Служба занятости населения Тюменской области объявила акцию "Чистый регион", которая продлится с мая по август.

"Цель акции — привлечь к общественным и временным работам безработных и ищущих работу граждан, а также несовершеннолетних ребят от 14 лет, желающих работать в свободное от учебы время. Задача — благоустраивать и озеленять территории городов и сел", — комментируют затею в пресс-службе областного департамента труда.

Среди предлагаемых работ — уничтожение свалок, благоустройство парков, приведение в порядок стадионов и детских площадок, очистка от мусора кладбищ, прибрежных и лесопарковых зон.