Безработных тюменцев завлекают на уборку кладбищ и стадионов

Служба занятости населения Тюменской области объявила акцию "Чистый регион", которая продлится с мая по август.
"Цель акции — привлечь к общественным и временным работам безработных и ищущих работу граждан, а также несовершеннолетних ребят от 14 лет, желающих работать в свободное от учебы время. Задача — благоустраивать и озеленять территории городов и сел", — комментируют затею в пресс-службе областного департамента труда.
Среди предлагаемых работ — уничтожение свалок, благоустройство парков, приведение в порядок стадионов и детских площадок, очистка от мусора кладбищ, прибрежных и лесопарковых зон.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru