Безработных тюменцев завлекают на уборку кладбищ и стадионов

14:43 03 мая 2017
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Служба занятости населения Тюменской области объявила акцию "Чистый регион", которая продлится с мая по август.

"Цель акции — привлечь к общественным и временным работам безработных и ищущих работу граждан, а также несовершеннолетних ребят от 14 лет, желающих работать в свободное от учебы время. Задача — благоустраивать и озеленять территории городов и сел", — комментируют затею в пресс-службе областного департамента труда.

Среди предлагаемых работ — уничтожение свалок, благоустройство парков, приведение в порядок стадионов и детских площадок, очистка от мусора кладбищ, прибрежных и лесопарковых зон.

Теги: благоустройство , занятость населения , безработные , школьники
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