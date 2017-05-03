В тюменских торговых центрах раздадут георгиевские ленточки

В Тюмени взять символическую ленту накануне Дня Победы можно будет в семи торговых точках.

С 5 по 7 мая распространять георгиевские ленточки будут в торговых центрах "Премьер", "Панама", "Гудвин", "Галерея "Вояж"" и "Фаворит" с 17.00 до 19.00. В ТРЦ "Колумб" ленточки будут раздадут 6 мая с 13.00, а в ТРЦ "Кристалл" — 7 мая с 14.00. Напомним, что 7 мая ленточку можно будет взять и на набережной Туры с 13.00 до 16.00.

Как рассказали в городской администрации, к раздаче заготовили 30 тысяч ленточек.