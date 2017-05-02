Организаторы: участие в Параде Победы для тюменцев — бесплатное

Тюменцы пожаловались в социальных сетях, что в этом году участие в демонстрационной колонне на День Победы для предприятий — платное. Официальный комментарий по этому поводу дал один из организаторов шествия "Салют, Победа" Андрей Новоселов.

В группе "Клуб экспертов Тюменской области" в Фэйсбуке разгорелась дискуссия на тему того, что сотрудники одного из предприятий города не смогут участвовать в Параде Победы, так как это платно, а у предприятия, по заверениям руководства, нет денег.

"Собирались семьёй пойти на демонстрацию, но предприятие супруги сказали, что в Тюмени это мероприятие платное, а у предприятия нет денег. Кто может прояснить ситуацию — у нас патриотизм уже деньги стоит?", — обратился один из участников Клуба экспертов.

"Может, имеются ввиду траты предприятия на приобретение каких то отличительных знаков, эмблем, шаров, плакатов, оборудованных авто и тд. Потому как каждая колонна индивидуальна", — предположила участник обсуждения Елена Лукошина.

Организатор таких событий как "Салют, Победа" и "Бессмертный полк" в Тюмени Андрей Новоселов заявил, что ни о каких денежных средствах для участия в шествиях речи быть не может. "Демонстрация — дело добровольное. Организационный комитет никогда не ставил задачи собрать какие-то деньги", — подчеркнул он.

Традиционный парад Победы стартует в Тюмени в 10:00. Завершат шествие участники всероссийской акции "Бессмертный полк". Стать в его ряды может каждый, кто придет с портретом своего героя Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе городской администрации. Колонна будет формироваться 9 мая с 9 до 10 часов по улицам Республики, Челюскинцев и Перекопской. Колонна пройдет до Технопарка на Мельникайте, где участников шествия ожидает концерт. Желающие принять участие в акции "Бессмертного полка" могут записаться у волонтера, сопровождающего колонну. Подавать заявку заранее не нужно. По всем вопросам обращаться по телефону 46-20-83.

"Уверен, что участие в параде 9 мая не может быть платным. Это – порыв сердца и неоспоримое желание почтить память тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, на фронте и в тылу, воздать дань уважения нашим ветеранам. Организаторы праздничного шествия уже связались с участников Клуба экспертов, чтобы помочь разобраться в сложившейся ситуации. Надеюсь, что проблему удастся решить. Добавлю, что узнать о подготовке Тюмени в празднованию Дня Победы можно с помощью проекта "Мы – потомки героев" в социальных сетях", — прокомментировал модератор Клуба экспертов Тюменской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин.

Внимание: оригинальные орфография и пунктуация приведенных комментариев сохранены.