Tele2 подводит итоги развития сети дистрибуции в первом квартале 2017 года

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает развивать сеть дистрибуции на Урале. В первом квартале 2017 года в 8 регионах открыто 30 центров обслуживания Tele2, 1 из них – в Тюменской области.

Tele2 активно развивает собственную розницу, чтобы жители могли подключиться к выгодной и качественной связи рядом с домом или местом работы. Так, например, в первом квартале 2017 года Tele2 открыла новый монобрендовый салон в Тюмени по адресу ул. Мотостроителей, д.5.

В салонах связи Tele2 абоненты могут выбрать и подключить номер, восстановить утерянную SIM-карту, воспользоваться услугой переноса номера, а также получить консультацию по услугам связи.

Для подключения к Tele2 жители Тюменской области могут использовать и каналы альтернативной розницы. В настоящее время приобрести SIM-карту оператора можно в киосках "Роспечати", отделениях "Почты России", салонах "Связной", гипермаркете "Ашан" и магазинах "Эльдорадо", а также в локальных точках продаж в шаговой доступности.

Развитие интернет-магазина продолжает оставаться для компании одной из приоритетных задач. Онлайн-платформа позволяет абонентам приобрести SIM-карту с красивым номером, не выходя из дома. При оформлении заказа можно выбрать удобный способ получения: курьерскую доставку или самовывоз из ближайшего салона связи.

Также, как и в салонах Tele2, в онлайн-магазине представлена вся линейка фирменных смартфонов оператора – модели Mini, Midi, Maxi, Midi LTE, Maxi LTE и новинка Tele2 Maxi Plus.

Новый Tele2 Maxi Plus не имеет аналогов в сегменте операторских смартфонов. Устройство обладает увеличенной диагональю экрана 5,5 дюйма, работает под управлением операционной системы Android 6.0 и оснащено четырехъядерным процессором MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц. Модель комплектуется двумя камерами: основной на 13 Мп и 5-мегапиксельной фронтальной. Смартфон работает в сетях 2G/3G/4G и имеет слоты для двух SIM-карт: первый предназначен для связи Tele2, второй – для карт других операторов. Объем встроенной памяти аппарата составляет 16 Гб, его легко можно расширить с помощью карты microSD до 32 Гб. Для удобства абонентов дополнительно в устройствах предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV, Zvooq, "Мой Tele2" и "Гудок". Стоимость смартфона составляет 7790 рублей и действительна без специальных условий и подключения дополнительных услуг.