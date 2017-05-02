Тюменцы доверяют компании "Золотые луга"

Компания "Золотые луга", один из крупнейших переработчиков молока в Западной Сибири, стала победителем регионального конкурса среди предприятий малого и среднего бизнеса Тюменской области "Лидер доверия потребителей – 2017".

Региональный конкурс проводится с 13 февраля по 27 апреля 2017 года. В проекте приняли участие компании, претендующие на звание лучших, добившиеся за многие годы доверия потребителей и высоких экономических показателей.

Победителей определяли по итогам независимой экспертной оценки. Так, компания "Золотые луга" стала лучшей в номинации "Лидер доверия потребителей по динамичному развитию линейки молочных продуктов, доступность, ориентированность за запросы потребителей – 2017". Торжественная церемония награждения состоялась 27 апреля в ДК "Нефтяник".

Отметим, всего было подано 120 заявок от участников, и только 65 были допущены до участия в конкурсе. Часть заявок была отклонена после предварительной проверки предоставленных данных и работы "Тайных покупателей", позже еще 10 из них были отклонены по причинам наличия трудностей с органами исполнительной власти, к которым относится налоговая инспекция, трудовая инспекция, управление Роспотребнадзора по Тюменской области, следственного комитета и прокуратуры. Конкурс был активно поддержан лидерами большинства общественных объединений, поскольку развивает межрегиональное сотрудничество, выявляет лучшие предприятия и потребительские свойства производимых ими товаров.

Конкурс "Лидер доверия потребителей – 2017" проводится уже в пятый раз. До этого народная премия вручалась в Омске, Новосибирске, отдельно в ХМАО-Югре и ЯНАО, но в рамках межрегионального сотрудничества организаторам пришла в голову мысль расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области.

АО "Золотые луга" неоднократно становилась победителем независимых экспертиз, региональных и всероссийских выставок, фестивалях и ярмарках. Предприятие входит в список Честных производителей молочной продукции, который формирует Россельхознадзор, получив медаль "За смелость" - за то, что при множестве проверок среди продукции не выявлено ни одного фальсификата. По словам руководства компании, главное достижение – когда результаты экспертиз и экспертных исследований подтверждаются выбором потребителей в пользу товаров АО "Золотые луга".

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".