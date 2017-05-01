Тюменские школьники примеряют на себя рабочие профессии

Старшеклассники Готопутовской школы Сорокинского района познакомились с Ишимским многопрофильным техникумом. Студенты и педагоги рассказали будущим выпускникам об учебном заведении и познакомили с профессиями.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, для юношей педагог техникума Сергей Чупин провел мастер-класс о видах тракторов. Преподаватель предложил школьникам определить виды тяговых классов по тяговому усилению, а также выполнить небольшой тест. Несмотря на то, что информация была новой, ребята активно включились в обсуждение: задавали вопросы, высказывали предположения и получили практическое домашнее задание к следующей встрече.

Девочки с удовольствием готовили глазированные сырки вместе с преподавателем специальности "Технология продукции общественного питания" Натальей Бабушкиной. Педагог предложила "расписать" блюдо шоколадом из корнетика и показала, каким премудростям можно научиться, обучаясь в техникуме.

Запомнился школьникам виртуальный экзамен по вождению. С первого раза не получилось ни у кого, но преподаватели заверили, что после обучения в техникуме сдать экзамен будет под силу каждому, пишут "Аргумeнты и факты в Западной Сибири".