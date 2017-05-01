Юные тюменцы продемонстрировали свои знания о здоровом питании

Тюменские школьники и воспитанники детских садов представили более 30 групповых и индивидуальных исследовательских работ в рамках пятого областного детского фестиваля "Питание и здоровье". Победители и призёры получили дипломы и памятные подарки от организаторов и тюменских производителей натуральных и полезных продуктов.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, исследовательские работы были разных форматов: это и спектакли, и выступления агитбригад, и занимательные опыты. Участникам помогали родители, что показало неравнодушие взрослых к здоровью и потребностям своих детей. По мнению организаторов, такие мероприятия учат ответственно относиться к здоровью, эффективно сотрудничать с другими людьми, искать, анализировать, применять информацию для решения проблем.

Победителями в младшей возрастной категории стали воспитанники средней группы ишимского детского сада № 19, второе место у ребят подготовительной группы детского сада № 134 города Тюмени, третьими стали ялуторовчане из детсада №10.

В номинации у школьников первое место присудили третьеклассникам Байкаловской школы Тобольского района. Вторыми стали ученики третьего класса Ярковской школы, третье место у омутинских первоклассников из школы №2.