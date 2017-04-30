В тюменской больнице выполняют щадящие операции на желчном пузыре

Врачи Областной клинической больницы №1 в Тюмени начали использовать "щадящий" метод удаления желчного пузыря, который позволяет практически полностью скрыть следы хирургического вмешательства и сокращает реабилитационный период. В апреле по этой методике успешно прооперировали 15 пациентов.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, данный оперативный метод результативного лечения желчекаменной болезни имеет массу преимуществ для пациента.

"Если при обычной лапароскопической операцией делается четыре прокола на передней брюшной стенке, то при использовании новой методики хирургам достаточно сделать всего один. Затем в брюшную полость вводится специальное устройство - порт, через который, с помощью необходимого инструментария, осуществляется доступ к оперируемому органу и проводится само удаление желчного пузыря с камнями", - рассказывает заведующий отделением гнойной хирургии ОКБ №1 Дмитрий Хасия.

Единственный разрез, длиной около двух сантиметров, делается через "природный шрам" - пупок. Это позволяет практически полностью скрыть следы хирургического вмешательства в дальнейшем. Кроме того, уменьшается болевой синдром в реабилитационный период. При этом сама операция выполняется специальными "изогнутыми" инструментами, потому требует от хирурга мастерства и высокой организованности. Все манипуляции контролируются по видеомонитору.