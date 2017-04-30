Участники проекта "Морфология улиц" разукрасят машины тюменцев ко Дню Победы

Тюменские художники раскрасят пять автомобилей тюменцев ко Дню Победы в рамках городского фестиваля культурного проектирования "Морфология улиц". Процесс создания шедевров будет происходить 8 мая на парковке Тюменского технопарка, посмотреть на результат смогут все желающие.

Как отмечают организаторы фестиваля, в основу концепции рисунков войдут пожелания автовладельца и творческое видение художника. Предоставить машину для творчества может каждый, для этого необходимо сделать репост записи про акцию в группе проекта и собрать максимум лайков. Среди всех, кто подаст заявку, выберут пять лидеров. Остальным предложат самостоятельно украсить автомобили, например, красками написать имя родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне, тем самым почтив его память, пишет "Кoмсомольская правда – Тюмень".

Сам фестиваль, включающий образовательную и конкурсную программы, продлится до 23 июля 2017 года. Его цель – создать условия для творческой реализации представителей визуального искусства – художников, иллюстраторов, дизайнеров, архитекторов, проживающих на территории Тюменской области.

Образовательная программа пройдет в Ишиме, Тобольске, Ялуторовске и Тюмени. Участники посетят мастер-классы от ведущих экспертов в области уличного искусства, лекции и практические занятия по преобразованию реальных объектов городской среды.