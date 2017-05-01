Гостей выставки "Тюмень – наш дом" ждут конкурсы и призы

Выставка российский практик в области архитектуры, благоустройства и дорожного строительства пройдет в тюменском выставочном зале 12 и 13 мая. Организаторы приготовили для гостей конкурсов с множеством подарков, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Во-первых, тюменцы смогут узнать у спорторганизаторов, какие упражнения рекомендуется делать на уличных тренажерах. Лидер движения Street WORKOUT в России Сергей Мехнин расскажет и покажет, что такое комплексный подход в занятиях на турниках, ведь все необходимое спортивное оборудование будет установлено на площадке "Мой двор"! А в качестве приятного бонуса для сторонников спортивного образа жизни здесь разыграют абонементы в фитнес-клуб "Антей" и разовые приглашения на бесплатное посещение клуба "GEOспорт".

Отвечая на вопросы организаторов площадки "Мой праздник", можно будет получить билет на киносеанс в "Синема Парк", на спектакли Тюменского драматического театра, Молодежного театра "Ангажемент", в музей. Организация "Волшебное фото" подготовила свои сюрпризы для посетителей выставки.

Для тех, кого интересуют вопросы развития дорожной инфраструктуры и транспорта, а их в нашем городе немало, организаторы тоже подготовили подарки. Например, самым продвинутым знатокам этой сферы на площадке "Моя улица" представится возможность выиграть электронные средства оплаты проезда в автобусе – каждый на 10 поездок.

Организаторы рассчитывают, что тюменцы придут на выставку с детьми, потому что городской парк культуры и отдыха установит на ее территории два батута и качалки для маленьких гостей. Также для гостей – участников конкурсов на площадке "Мой парк" они приготовили билеты на аттракционы.