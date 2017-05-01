"Тюменский бройлер" стал лидером медиарейтинга в сфере АПК

Птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер", одно из крупнейших предприятий Тюменского района, заняла первое место в рейтинге газеты "Коммерсантъ-Урал" среди сельхозпредприятий Тюменской области по количеству упоминаний тюменских организаций в федеральных и мировых СМИ.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, рейтинг подготовлен информационным центром ИД "Коммерсантъ-Урал". В основе исследования — индекс цитируемости компаний и персон за 2016 год в наиболее авторитетных и рейтинговых СМИ, чьи материалы размещены в открытом доступе.

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко принятая на предприятии политика открытости дает результат: "Мы второй год подряд побеждаем в этом рейтинге, а как говориться, гораздо легче забраться на вершину, чем на ней удержаться. В этом отношении большую роль играет как отношение наших акционеров, которые вкладывают немалые средства в реконструкцию птицефабрики, так и поддержка областных властей".

Кроме того, считает руководитель, на птицефабрике сложился замечательный коллектив, который может добиваться не только профессиональных успехов, выводить на рынок новые виды продукции, повышать ее качество, но и участвовать в общественных мероприятиях.

Например, несколько специалистов предприятия стали участниками танцевального проекта для бизнеса "Танцуй в компании", который прошел в конце апреля. Это новый позитивный опыт, который позволил как пообщаться с коллегами из других организаций, так и открыть для себя новые возможности.