Тюменцы получают юридическую помощь в студенческой клинике ТюмГУ

Около 250 человек каждый полгода получают бесплатную помощь в юридической клинике Тюменского государственного университета, которая заменила студентам практику в сторонних организациях.

Студенты юридического факультета Института государства и права дают консультации и помогают в составлении документов отдельным категориям граждан, которым бесплатные услуги юристов гарантированы федеральным и региональным законодательством, пишет "Вслyх.рy".

"Клиника создана 2003 году. Она позволяет пройти стажировку примерно 200 студентам — и бакалаврам, и магистрантам, и заочникам. Это живая юридическая работа. Мы можем помочь написать заявление, сориентировать человека, помочь ему обратиться в суд. Ведь человек не всегда может грамотно сформулировать то, что он хочет. Ребята из клиники помогают", - рассказала советник ректора ТюмГУ, руководитель Открытой школы права Ольга Загвязинская.