Тюменцы могут стать опекунами питомцев в котокафе

Тюменцев приглашают стать опекунами животных, которые будут обитать в новом котокафе на Лесобазе. Принять участие в проекте могут все желающие, причем как юридические, так и физические лица.

Как отмечают организаторы проекта, опекуны берут на себя полную или частичную оплату содержания выбранной кошки. Помогать можно не только финансово, но и приносить нужные корма, вкладываться в медицинское обслуживание. Опекунство подтверждается документально, а в знак благодарности 50% от суммы взносов возвращается в виде бонусов, которые можно потратить в котокафе.

Познакомиться с будущими питомцами необычного кафе можно на официальной странице проекта в социальных сетях, там же расписаны правила и привилегии для опекунов.

Напомним, дом кошек "Мурка и Васька" готовится к открытию по адресу ул. Рябиновая, 2. Пока там ведутся работы по оборудованию вольеров, открыт пункт приёма вещей и принадлежностей для приюта, пишет "Вcлух.ру".