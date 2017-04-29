Экомобиль с Анной Семенович спешит к тюменцам

Сегодня,29 апреля, в Тюмени проходит общегородской субботник. Предполагается, что в нем примут участие около 13 тысяч человек. Самых дружных и трудолюбивых участников субботника навестит звездный экомобиль: он будет курсировать по городу с 11:00 до 15:00.

Чтобы увидеть и пообщаться с Анной Семенович, посмотреть мини-концерт от тюменских рок-звезд – группы Gilead, зажигательные танцы от черлидерш, а также получить экологичные подарки от звезды проекта: семена, саженцы и мороженое - могут самые дружные и трудолюбивые.

Для того, чтобы экомобиль приехал именно на ваш участок, нужно:



1. С 10:00 до 15:00 выложить самое массовое фото с субботника под хештегом #экомобиль в Instagram, ВКонтакте.

2. Поставить геолокацию или в посте написать адрес проведения субботника.

3. Ждать экомобиль! Организаторы оповестят точку о своем приезде.

"Экомобиль будет двигаться на самые массовые точки проведения субботника. Заданного маршрута нет!" - подчеркивают организаторы.