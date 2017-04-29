Тюменские школьники готовятся к национальному чемпионату JuniorSkills

Ученики тюменской школы № 41 Иван Михайлов и Артем Роднаев, тренеры Павел Буторов, Евгений Швецов представят регион на третьем национальном чемпионате JuniorSkills в компетенции "Мобильная робототехника".

Соревнования пройдут в Краснодаре с 16 по 19 мая 2017 года. Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, в этом году участники компетенции "Мобильная робототехника" будут создавать роботов, предназначенных для автоматизации процесса сортировки и складирования товара по многоуровневым стеллажам на складе.

Чтобы достойно представить Тюменскую область на национальном чемпионате, ребята ежедневно совершенствуют конструкции роботов, модернизируют и дорабатывают программы. Занятия идут как на базе школы, так и в Региональном ресурсном центре по развитию образовательной робототехники (Тюменский педагогический колледж), пишет "АиФ в Западной Сибири".

Так в рамках подготовки к III Национальному чемпионату JuniorSkills на базе колледжа прошел семинар-практикум для тренеров и участников команд. На нем преподаватели семинара-действующие эксперты JuniorSkills рассказали о стандартах и задачах чемпионата, провели обзор заданий за 2015-2017 годы и разобрали их отличительные особенности, провели анализ критериев оценок и начисления баллов, разобрали функциональные качества и конструкторские особенности робота, выполняющего задания по компетенции "Мобильная робототехника".