В тюменских организациях прошла "Областная зарядка"

Образовательные учреждения и трудовые коллективы Тюменской области стали участниками акции "Областная зарядка". В рамках флешмоба тюменцы записывали процесс зарядки на видео и выкладывали в соцсети, пишет "Вслух.ру".

"Акция у нас проводилась весь апрель и была очень масштабной. Участвовали все образовательные учреждения в каждом районе области. Точное число участников будет известно только в первой половине мая. Они также загружали в соцсети ролики с тем, как делают зарядку. У многих получилось довольно креативно", - рассказала замдиректора тюменского областного центра профилактики и реабилитации Ольга Курганова.

Она также отметила, что в 17 компаниях зарядку проводили профессиональные фитнес-инструкторы академии профессионалов фитнеса.

Акция "Областная зарядка" проводится тюменским областным центром профилактики и реабилитации с 2011 года. Она приурочена ко Всемирному дню здоровья 7 апреля.