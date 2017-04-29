Юные изобретатели покажут свои разработки на региональном конкурсе

Региональный этап всероссийской робототехнической олимпиады пройдет в ресурсном центре на базе Тюменского педколледжа 12 мая. В настоящее время ведется регистрация участников на конкурс, сообщили в пресс-службе губернатора.

Состязания пройдут в пяти категориях. В том числе: роботы для устойчивого развития, интеллектуальные системы, облегчающие жизнь человека, роботы-манипуляторы и футболисты. В основной категории юные изобретатели будут решать проблемы углеродной нейтральности, чистой возобновляемой энергии и природно-ориентированного туризма.

Олимпиада – одно из самых зрелищных робототехнических событий. В прошлом году в областном туре состязались около 200 участников и 80 тренеров. Чемпионы и авторы самых интересных тюменских проектов вернулись с победами и со Всероссийского этапа олимпиады.