Юные изобретатели покажут свои разработки на региональном конкурсе

19:59 29 апреля 2017
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ekbonline.ru
| Фото: ekbonline.ru

Региональный этап  всероссийской робототехнической олимпиады пройдет в ресурсном центре на базе Тюменского педколледжа 12 мая. В настоящее время ведется регистрация участников на конкурс, сообщили в пресс-службе губернатора.

Состязания пройдут в пяти категориях. В  том числе: роботы для устойчивого развития, интеллектуальные системы, облегчающие жизнь человека, роботы-манипуляторы и футболисты. В основной категории юные изобретатели будут решать проблемы углеродной нейтральности, чистой возобновляемой энергии и природно-ориентированного туризма.

Олимпиада – одно из самых зрелищных робототехнических событий. В прошлом году в областном туре состязались около 200 участников и 80 тренеров. Чемпионы и авторы самых интересных тюменских проектов вернулись с победами и со Всероссийского этапа олимпиады. 

Теги: робототехника , олимпиада школьников , образование
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