Экологи ищут в Тюмени водителей-энтузиастов

В Тюмени участники экологического движения "Круговорот" просят откликнуться водителей, помощь которых понадобится для перевозки жестяного металлолома 13 мая, сообщает "Вслyх.рy".

"Мы знаем, что очень многих волнует проблема сдачи на переработку консервных банок и прочей жести. Действительно, сдать их трудно, принимает только одна организация, далеко и в рабочее время. Поэтому мы решили организовать акцию по их совместной сдаче. Мы уже придумали, когда и как это сделать, и даже нашли значительную часть ресурсов", - пишут экологи у себя на страничке.

Для успешной реализации замысла не хватает только волонтерской помощи. Экологам и горожанам, сдающим банки, нужны водители на четыре маршрута и помощь в погрузке и выгрузке металлолома. Так, 13 мая с 11 до 12 часов нужны водители с личным транспортом на маршрут "ТЦ Фаворит- Малыгина 51" и "магазин "Монетка" (пр.Заречный 12) - Малыгина 51". В тот же день необходима перевозка от ТЦ "Континент" (Червишевский тракт, 23) до гаража на ул.Московский трак - с 12 до 13 часов. Водитель понадобиться и 15 мая, чтобы вывезти металлолом из гаража на 11 км. Ялуторовского тракта.

Тем, кто готов стать героем для экологических энтузиастов, просят написать координатору акции Наталье Воо.