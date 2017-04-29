Экзамен студентов-поваров в Тюмени будут транслировать онлайн

В Тюменском техникуме индустрии питания коммерции и сервиса внедряют новую систему аттестации – демоэкзамен. 18 студентов компетенции "Технология продукции общественного питания" представят на суд экспертов свои блюда, а следить за происходящим смогут все желающие в Интернете.

Задания экзамена разработаны национальным экспертом на основе заданий Национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills. Например, в один из дней студенты приготовят холодные закуски в виде рулетов, горячие - из рыбы, блюда из птицы и десерты из песочного теста. Оценивать выпускников будут независимые эксперты и ведущие специалисты профильных предприятий региона, пишет "KП – Тюмeнь".

Учитывается вес блюда, его температура, оригинальность подачи, вкус. Кроме этого по итогам демонстрационного экзамена можно получить скиллз-паспорт - дополнительный сертификат, который подтверждает, что навыки выпускника соответствуют международному уровню. Уже летом подобное испытание ждет администраторов отелей и парикмахеров, а в будущем году такая форма экзамена может стать обязательной для всех.

Студент техникума Артем Прищепа рискнул стать одним из первых: "Эта форма экзамена интереснее: здесь можно творить, развивать воображение, повышать навыки в нарезке и обработке продуктов".