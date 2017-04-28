В районах области школьники провели субботники

Школьники и студенты в разных районах Тюменской области привели в порядок улицы родных поселков и сел на субботниках, сообщает "Мегaтюмень".

В Новоатьяловской школе ребята убрали опавшую листву, прибрались не только на территории двора, но и на прилегающей улице Мусы Джалиля, где живут ветераны педагогического труда. Чтобы работа спорилась, играла задорная музыка и ребята даже не заметили, как пролетело время, а после плодотворной работы их ждал вкусный обед в школьной столовой.

Ученики Сорокинской школы навели порядок не только в школе, но и у памятника воинам-интернационалистам.

В Омутинской школе ребята пошли дальше и кроме субботника собрали "севшие" батарейки и рассказали товарищам, что одна выброшенная батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли или 400 литров воды.

"Наша школа участвует во Всероссийском экологическом субботнике "Зелёная Россия". Уже сегодня становятся чистыми дорожки, дворы и газоны. Нам предстоит высадить цветы, подготовить к летней поре деревья", — рассказали ученики тюменской школы №7.

"Мы рады наводить порядок на своей земле, чтобы подарить радость себе и людям!", – поделились студенты Голышмановского агропедколледжа.