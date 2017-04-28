В Тюмени пенсионеры могут бесплатно изучить английский язык

16:20 28 апреля 2017
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tula.ru

Тюменские пенсионеры в рамках проекта Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" бесплатно изучают английский язык. Занятия проходят в школе иностранного языка Liberty по современной методике, разработанной специально для людей пожилого возраста.

Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, изюминка обучения — исполнение песен на английском языке в караоке. По мнению преподавателей проекта, это отличный способ выучить новые английские слова, потренировать правильное произношение, по-новому организовать досуг и общение пенсионеров.

Осваивают язык Шекспира пенсионеры с разными целями: одним эти знания необходимы для путешествий, у других за границей живут дети, третьи желают помочь в освоении языка своим внукам.

Более подробная информация по телефону: 8(3452) 64-66-62 (Данилевская Ирина Павловна) и на сайте www.togc.ru.

Теги: обучающие курсы , иностранный язык , пенсионеры
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