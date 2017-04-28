Тюменка заплатит за агрессивную овчарку, напавшую на мать с ребенком

В Тюмени областной суд оставил в силе решение районного суда о выплате компенсации женщины, покусанной собакой.

Инцидент произошел в июне в селе Луговом Тюменского района. На улице 60 лет Октября на 34-летнюю женщину с годовалым ребенком напала немецкая овчарка.

"Собака укусила женщину за ягодицу, повредила одежду и напугала ее малолетнего сына. В связи с перенесенным испугом женщина обратилась в фельдшерский пункт, где ей и ребенку было назначено лечение", — рассказали в областной прокуратуре.

В ноябре в районном суде удовлетворили ее иск о взыскании с владелицы собаки компенсации морального вреда и материального ущерба за поврежденную одежду. Материальный ущерб оценили в 5 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — в 20 тысяч рублей. Хозяйка пса попыталась обжаловать решение, но ее жалобу оставили без удовлетворения.