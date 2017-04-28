Точно в цель: бизнес Тюмени теперь фильтрует SMS-сообщения

Российский бизнес до конца года намерен увеличить расходы на рекламу и продвижение. Согласно опросам Adindex, каждая вторая компания-респондент планирует расширить эту статью бюджета на 50%. Бизнес-сообщество Тюмени все чаще предпочитает сообщать об акциях и новых услугах через SMS и MMS. По данным аналитиков "МегаФона", с начала года число компаний, пожелавших провести рекламную рассылку по клиентам, выросло в 2 раза.

Причина повышенного внимания к SMS — новая возможность сегментировать получателей с учетом их пола, возраста или местоположения в рамках сервиса "МегаФон.Таргет".

В общероссийских масштабах отправить сообщение конкретной аудитории пожелали уже более 2,5 тысяч корпоративных клиентов "МегаФона". В Тюмени сервис стал особенно популярен в сфере обслуживания: автосервисы, салоны красоты, фитнес-центры, турагентства, стоматологические клиники и предприятия общепита теперь сегментируют получателей, прежде чем запускать рассылку. Такой подход снижает объем спама и повышает эффективность продвижения.

"Малый или средний бизнес может самостоятельно запустить рекламную кампанию с любым бюджетом и количеством сообщений. Важно, что SMS получат только те абоненты, для кого эта информация актуальна, а такие сообщения всегда воспринимаются положительно. Создать рассылку можно в пару кликов, а на одобрение ее оператором требуется от часа до одних суток, что в разы быстрее, чем в других решениях", — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" на Урале Инна Смирнова.

В нашем регионе самые популярные настройки таргета в уже проведенных кампаниях – местоположение и возраст получателя, помимо этих параметров существуют и другие: пол, операционная система телефона, расходы на связь и т.д.

Более подробно узнать о "МегаФон.Таргет" можно на сайте, а оценить эффективность рекламной кампании - в интерфейсе, где представлена аналитика. В настоящее время такой сервис не имеет аналогов на рынке.