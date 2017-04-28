5 в 1: связисты назвали самую полезную покупку мая

В преддверии отпускного сезона одной из самых популярных покупок может стать планшет. Сезонный спрос на эти устройства обычно вырастает на треть – свердловчане начинают запасаться девайсами для поездок на дачу, пикников с друзьями или путешествий.
"Компактный планшет – золотая середина между ноутбуком и смартфоном. При необходимости он способен заменить сразу пять устройств: навигатор, телевизор, электронную книгу, фотоаппарат и даже игровую приставку. И все это по доступной цене от нескольких тысяч рублей", – прокомментировал директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" на Урале Сергей Алферов.
Отвечая запросам покупателей, "МегаФон" пополнил интернет-магазин и полки салонов связи планшетами – выбрать подходящее устройство можно из нескольких десятков вариантов.
Весенний шопинг будет выгоден для всей семьи – покупая планшет себе, пользователь получит 30% скидку на следующую покупку.
Оператор также предложил новую опцию "Интернет Планшет XS" для более свободного выхода в глобальную сеть. Опция действуют в поездках по стране, поэтому планшет можно будет взять как на дачу, так и в дальние путешествия и быть онлайн, когда это нужно без лишних трат.
Опция включает 1,5 ГБ быстрого интернета. Этого объёма трафика хватит, чтобы послушать примерно 200 песен или выложить в сеть около 300 фотографий. Любители телевизионных передач и фильмов порадуются возможности бесплатно смотреть пакет ТВ-каналов от MegaFon.TV. Стоимость опции – 120 рублей в месяц.
Опция "Интернет Планшет XS" действует при нахождении на территории Российской Федерации, за исключениемТаймырского муниципального района, г. Норильск, Магаданской обл., Камчатского края, Чукотской АО, Сахалинской обл., Республики Саха (Якутия), Республики Крым и г. Севастополь, где услуги мобильного интернета тарифицируются в соответствии с условиями действующего тарифного плана абонента.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru