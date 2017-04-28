Выходные в Тюмени: днем солнце, ночью дождь

09:00 28 апреля 2017
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Фото Сергея Бушуева

По прогнозу виртуальных синоптиков, максимальная температура воздуха в эти выходные в Тюмени составит 16 градусов тепла, по ночам пройдут небольшие дожди.

Сегодня, 28 апреля, тюменцам обещают теплый и солнечный день, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. В ночное время температура опустится до 9 градусов, пройдет небольшой дождь.

В субботу будет попрохладнее – до плюс 16 градусов, после обеда набегут облака, а ночью пройдет дождь. В воскресенье днем ожидается до 12 градусов тепла, без осадков. В понедельник погода значительно не изменится, но потеплеет до плюс 15.  

Теги: прогноз погоды
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