Обитатели дач в Метелева готовятся к половодью

В Тюмени дачники СНТ "Родничок", расположенного в районе Метелева, вынуждены быть наготове. Прошлой весной в паводок территория садоводческого общества, окруженная Турой, Ольховкой и несколькими ручьями, была залита водой.

"Даже сейчас по заборам и постройкам на наших дачах можно увидеть, до какого уровня стояла вода. Это примерно полтора метра. Пострадали все участки, с одного даже унесло новую баню! У некоторых садоводов перевернуло теплицы. В домах, конечно, испорчены мебель и конструктивные элементы", — рассказала председатель "Родничка" Нина Кривоносова.

Попасть на свои дачи на транспорте в таких условиях садоводы не могли — дорогу в районе Метелевского водозабора тогда перекрыли. По два километра до своих участков люди шли пешком.

"Мы уже начали готовиться к паводку. Подняли электрический щит на безопасную высоту. В прошлом году он был гораздо ниже и его затопило, поэтому энергосетевая компания отключила нам электричество", — рассказывает председатель.

По замечанию Александра Сухомяткина, руководителя управы Калининского округа, к которому относится СНТ, земельный участок здесь сформирован под дачное общество, поэтому все подготовительные работы могут проводить только сами дачники. От муниципалитета в обществе восстановили прорванную насыпь и завезли грунт. Дачники своими силами раскладывают его, развозят по валу и укрепляют дамбу, засыпают звериные норы в ней, расчищают заросли, которые мешают работе.

"Совместно с членами общества мы проводим обследования. Как только уровень воды подойдет к критической отметке, будет организовано круглосуточное дежурство совместно с садоводами", — говорит Сухомяткин.