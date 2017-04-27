Тюменцев бесплатно научат оказывать первую помощь в экстренных ситуациях

В Тюмени бесплатный мастер-класс "Я могу помочь!" пройдет в коворкинге "Моя территория" в это воскресенье, 30 апреля.

Учить оказывать первую помощь себе и окружающим горожан будет врач скорой медицинской помощи, заведующий учебным отделом станции скорой медицинской помощи Тюмени Олег Нестеров.

На полуторачасовом занятии специалист расскажет о юридических аспектах оказания первой помощи и о том, как правильно вызывать скорую. Будут и практические советы о том, как заподозрить сердечный приступ, инсульт, приступ обморока или эпилепсии, резкое снижение уровня сахара в крови и тепловой удар, и что нужно и, напротив, не стоит делать в таких ситуациях. Также тюменцам объяснят, как правильно извлечь пострадавшего из автомобиля при угрозе возгорания и оказать первую помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути.

Мастер-класс пройдет в коворкинге "Моя территория" (Ванцетти, 1). Начало в 14.00. Необходима предварительная регистрация по телефону 68-96-96. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8922-070-38-08.