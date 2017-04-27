На майские праздники тюменцам обеспечат кофе со скидкой и недорогие поездки на такси

Совместная акция сервиса заказа такси "НонСтоп"* и кофейни "Сoffee woods" позволит жителям и гостям города приобрести любой напиток в кофейне со скидкой 10% и получить дисконтную карту сервиса в подарок.
Дисконтная карта "НонСтоп" дает право на получение скидки на поездку, оформленную по телефону. Если возможности разговаривать нет, сэкономить на поездке можно одним из следующих способов:
-При заказе авто на сайте сервиса заказа такси "НонСтоп" - скидка на поездки 15%**.
- При заказе через мобильное приложение "НонСтоп" - скидка на поездки 15%**.
Еще один приятный сюрприз ждет всех, кто приобретет от пяти напитков в кофейне "Сoffee woods". В этом случае покупателю будет выдана дисконтная карта кофейни, которая дает возможность получить бесплатный сироп к любому напитку!
Согреться вкусным кофе, получить дисконтную карту "НонСтоп" и карту на бесплатный сироп можно в кофейне "Сoffee woods" по адресу ул. Мельникайте,126, корпус 2.
*Сервис заказа такси "НонСтоп" не оказывает услуг по перевозке пассажиров, заказы передаются партнерам.
**Скидка предоставляется от тарифа Перевозчика.
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