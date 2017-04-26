Названо мобильное приложение, которое экономит до часа в день

Тюменцы стали в четыре раза чаще пополнять счет мобильного телефона онлайн и в два раза реже посещать салоны связи: продолжается тенденция к удаленному обслуживанию абонентов.

"Раньше клиенты шли в салоны лично, чтобы пополнить баланс даже на сто рублей: сказывалось недоверие к новым способам оплаты. Теперь все иначе. Мы помогли абонентам настроить на смартфонах приложение "Личный кабинет". Оно позволяет за считанные секунды внести деньги на счет без комиссии и экономит время", — отмечает руководитель компании "МегаФон Ритейл" в Тюмени Ирина Дюкова.

В приложении также можно посмотреть расходы за месяц, заказать детализацию, подключить опцию для роуминга или интернета и даже задать вопрос специалисту.

"Раньше положить деньги на телефон было целым приключением: сначала ждала у банкомата, когда кто-нибудь поможет снять средства. Потом шла в салон, чтобы пополнить баланс. Если бы мне тогда сказали, что смогу делать это сама, прямо с телефона, ни за что бы не поверила. А я могу! Еще специалист помог настроить видеосвязь, теперь каждый день с внуком общаюсь!" – говорит абонент компании "МегаФон" Вера Крюкова.

Среди тех тюменцев, кто все же предпочитает обращаться в салоны связи, более 80% отмечают высокое качество обслуживания. Особенно жители областной столицы довольны внешним оформлением помещений и отсутствием очередей. Оперативность обслуживания в первом квартале этого года отметили на 30% больше абонентов, чем годом ранее, а показатель оказался самым высоким на Урале.

Приложение "МегаФон. Личный кабинет" можно скачать по ссылкам: Android, iOS.