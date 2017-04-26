Юные инспекторы посоревнуются на знание правил дорожного движения

Традиционный конкурс юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо – 2017" пройдет в Тюмени 3 мая. Торжественное открытие мероприятия начнется в 10 часов на площади у ДК "Водник".

На старт конкурса выйдут более 40 команд школ и учреждений дополнительного образования. Состав каждой – два мальчика и две девочки 2005-2007 годов рождения. В этом году впервые на дистанцию выйдут воспитанники православной гимназии и на общих условиях выступят кадеты президентского училища, ранее участвовавшие вне конкурса.

Состязания развернутся на трех площадках: на базе детского морского центра "Алый парус" (ул. Макарова, 11), на территории спортшколы "Водник" (ул. Судоремонтная, 2-б) и у ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1-а).

Юным участникам предстоит выполнить практические и теоретические задания: продемонстрировать навыки вождения велосипеда на станциях "Автогородок" и "Фигурное вождение", сдать экзамены на знание правил дорожного движения, основ оказания первой доврачебной помощи и основ безопасного поведения на дороге, а также принять участие в творческом конкурсе "Вместе – за безопасность дорожного движения".

Победители представят Тюмень на областном конкурсе юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо – 2017", сообщили в городском многопрофильном центре.