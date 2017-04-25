Тюменская делегация вернулась с Дельфийских игр

В Свердловской области завершился культурный проект "Дельфийские игры-2017", объединивший международные и российские соревнования: XVI молодежные Дельфийские игры России и XII молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ.

Культурный проект собрал в уральской столице 2318 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет из 76 субъектов России и восьми стран СНГ. На протяжении четырех дней проходили состязания по 31 номинации классического, народного и современного искусства.

Тюменскую область представляли 114 талантов из Ишима, Ялуторовска и Тюмени. Они приняли участие в 18 номинациях Дельфийских игр России и государств-участников СНГ.

В номинации "Ансамблевое народное пение" ансамбль народной песни "Родничок" (руководитель Надежда Бушуева) получил диплом и спецприз. В номинации "Цирк" цирковая студия "Мечта" (Ишим, руководитель Ирина Смердова) завоевала бронзовую медаль. Ансамбль народного танца "Юность Сибири" (руководитель Яна Никишова) в номинации "Народный танец" завоевал бронзовую медаль в XII молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ.

Студентка колледжа искусств ТГИК Мария Кокарева привезла домой серебряную медаль, которую получила в номинации "Академическое пение".

Многократный призёр российских, международных фотоконкурсов, призёр 15 Дельфийских Игр Анастасия Добровольская в номинации "Фото" выиграла бронзу в XVI молодежных Дельфийских играх России и специальный приз в XII молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ. А Дарья Решетникова, участник Дельфийских игр в Тюмени 2016, в этой же номинации получила спецприз жюри.

Денис Рудин из Ялуторовска, медалист XV молодёжных Дельфийских игр России, в этом году в номинации "Эстрадное пение" пополнил свою копилку серебряной медалью. Ксения Гуломалиева в этой же номинации получила бронзовую медаль.

В номинации "Изобразительное искусство" – воспитанница детской художественной школы им. Митинского Полина Выходцева привезла бронзовую медаль. Золотой медалист XV молодежных Дельфийских игр России Марк Власов, ученик школы № 73 "Лира" завоевал золото и в XVI молодежных Дельфийских играх России, и в XII молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ.