Движение в центре Тюмени ограничили из-за ремонтных работ

В Тюмени в связи с проведением аварийно-ремонтных работ временно ограничено движение транспорта на участке улицы Щорса от ул. Елизарова до ул. Максима Горького и на отрезке улицы Максима Горького - от ул. Щорса до ул. Котельщиков в обоих направлениях.

В настоящее время на месте дежурят инспекторы дорожно-патрульной службы. Тюменских автолюбителей просят воздержаться от поездок в данный район и планировать свой маршрут с учетом ограничений, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.