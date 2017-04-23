Педагоги тюменских колледжей посоревнуются в профессионализме

Соревнования преподавателей техникумов и колледжей по международным стандартам Worldskills впервые пройдут в Тюменской области 28 апреля. В профессиональном конкурсе смогут принять участие педагоги со стажем больше года.

Состязания будут проходить на площадках Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, лесотехникума, техникума строительной индустрии и городского хозяйства, техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, Агротехнологического колледжа и Ишимского многопрофильного техникума. Преподавателям предстоит выполнить задания, по сложности аналогичные уровню WorldSkills Russia Тюменской области, по таким компетенциям, как: ремонт и обслуживание легковых автомобилей, электромонтаж, сварочные технологии, кондитерское дело, эксплуатация сельскохозяйственных машин, сетевое и системное администрирование. На это им потребуется от шести до восьми часов.

Оценивать участников будут независимые экспертные комиссии, в состав которых войдут представители крупнейших предприятий области. Победителей и призеров определят в этот же день, пишет "Кoмсомольская правда – Тюмень".