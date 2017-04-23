В Тюмени начинается сезон книжных обменников

Тюменский Книжный обменник состоится 29 апреля с 12:00 до 15:00 по адресу: ул. Малыгина, 51/2. Это будет уже 12-ый сезон традиционного мероприятия для местных книголюбов.

Для обмена принимается художественная и научно-популярная литература. Кроме того, дебютанты Благотворительного венского бала организуют пункт по приему макулатуры.

Чтобы участвовать в книжном обменнике, нужно заплатить за вход символические 10 рублей. Дети могут обменяться книгами бесплатно, а тем, кто прочтет стихотворение наизусть, Книжная фея подарит сладости.

Любой желающий также может внести дополнительную сумму в копилку обменника. Все собранные средства пойдут на благотворительность: на книги, учебники для детей из социально незащищенных семей. Отметим, самая крупная сумма, которую удавалось собрать, — около 4 тыс. рублей.

Следующие обменники в этом году пройдут 1 июля и 2 сентября, пишет "Вcлух.ру".