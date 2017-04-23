Соцпроекты Викуловского района получат грантовую поддержку

20:18 22 апреля 2017
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Активисты Викуловского района по итогам конкурса молодежных инициатив "Мой социальный вклад" получили гранты на реализацию трех социальных проектов, направленных на развитие добровольческого движения в районе, популяризацию здорового образа жизни и патриотическое воспитание.

Авторы проектов – ученица викуловской школы №1 Дарья Мещанкина, Елена Фомина и Анастасия Арбиева из каргалинской школы, пишет ИА "Тюменская линия".

Конкурс проходил в два этапа. На первом участники заочно представили работы, на втором – защищали презентации. Пока эксперты подводили итоги, конкурсанты и их руководители поучаствовали еще в одной игре от организаторов и придумали идеи для новых проектов.

"Благодаря таким конкурсам активные и талантливые ребята нашего района получают возможность вносить хоть и небольшой, но уже ощутимый вклад в развитие общества", - сообщила специалист по работе с молодежью детско-юношеской спортивной школы "Спринт" Анастасия Шипачева.

Теги: гранты , социальные проекты
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