В Тюмени открылась школа для пациентов с сахарным диабетом

Первую школу "Сахарный диабет и ноги" открыли в Тюмени специалисты консультативно-диагностического центра "Эндос" для пациентов с сахарным диабетом и их лечащих врачей из поликлиник Ленинского района, сообщили в пресс-службе губернатора.

В дальнейшем обучение планируют распространить на все районы города Тюмени. Данная школа - логическое продолжение работы кабинета "Диабетическая стопа", который появился на базе городского диабетологического центра в 2001 году. Одно из основных направлений его работы – профилактика развития синдрома диабетической стопы (СДС) и ампутации нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом.

В 2016 году специалисты КДЦ "Эндос" разработали и внедрили алгоритм оказания помощи пациентам с поражением нижних конечностей для врачей первичного амбулаторно-поликлинического звена. Для ознакомления с ними хирургов, терапевтов и эндокринологов провели школы-семинары.

Благодаря слаженной командной работе врачей в 2,6 раза, по сравнению с 2014 годом, сократилась давность синдрома на момент обращения в кабинет "Диабетическая стопа". Первичный выход пациентов с сахарным диабетом на инвалидность снизился за 2013-2015 годы в 3 раза.